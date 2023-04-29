Программа социальной ипотеки выполнена на 42% Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане годовой план по жилищному строительству выполнен на 45%. Ведено в эксплуатацию 1,4 миллиона квадратных метров жилья. Информацию озвучил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Строители уже сдали 91 многоквартирный дом, программа социальной ипотеки выполнена на 42%, по этой программе в Татарстане построили 17 домов.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане обнаружили 61 земельный участок, пригодный для строительства жилья.

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