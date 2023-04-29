В Татарстане стартовала пассажирская навигация по Волге и Каме

В 2023 году изменилось время отправления судов Фото: Александр КОЦ

В Татарстане 29 апреля стартовала пассажирская навигация по Волге и Каме. Первые рейсы из Казанского речного порта отправились до Свияжска и Ташевки. Всего в этом году перевозки будут проводить по 10 маршрутам, обсулживать их будут 12 теплоходов. Стоимость билетов у «Татфлота» осталась прежней. А вот Набережночелнинская судоходная компания немного повысила цену на проезд на маршруте Набережные Челны – Соколки.

- Суда готовы. На пару теплоходов ждем завершающие документы контролирующих органов, - уточнила начальник службы пассажирских перевозок Казанского речного порта Эльмира Захватова.

В 2023 году изменилось время отправления судов, с расписанием можно ознакомиться на сайте «Татфлота».

Ранее мы сообщали, что в Казани троллейбус №1 поменяет маршрут из-за строительства дорожной развязки.

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