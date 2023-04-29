Глава Татарстана призвал решить проблему с вывозом мусора в Казани и районах

Больше всего жалоб приходит из Казани, Пестречинского, Лаишевского и Кукморского районов. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал решить проблему с вывозом мусора, которая есть в Казани и некоторых районах республики. По этому вопросу поступает немало жалоб, отметил раис республики. Тема обсуждалась на совещании в Кабмине РТ.

Больше всего жалоб приходит из Казани, Пестречинского, Лаишевского и Кукморского районов, уточнил глава Татарстана.

- Несанкционированные свалки, повышение цен за вывоз мусора. У нас системы контроля, учета есть. Все видим, надо только быстро принимать решения, – прокомментировал Рустам Минниханов, поручив Минстрою РТ и Минэкологии РТ решить вопрос.

Ранее мы сообщали, что в Казани на общегородском субботнике собрано десять тысяч кубометров мусора.

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