В Татарстане 1 мая потеплеет до плюс 30 градусов

Майские праздники в Татарстане будут жаркими Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Майские праздники в Татарстане будут жаркими. 1 мая столбики термометров местами покажут плюс 30 градусов.

В Татарстане 30 апреля будет переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается +5..+10 градусов, днем будет +19..+24 градусов, на востоке республики воздух прогреется до +28 градусов.

1 мая будет еще теплее. Ночью – от 10 до 15 градусов, днем – от 25 до 30 градусов тепла. Ночью и утром местами на территории Татарстана возможен небольшой дождь. Ветер будет северо-восточным, скорость – от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, что в Казани теплый апрель побил 200-летние рекорды.

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