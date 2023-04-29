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НовостиЭкономика29 апреля 2023 10:07

В Казани основатель «Эфира» Андрей Григорьев продал две радиостанции

Их приобрел федеральный медиахолдинг
Адам САГАЛ
Сделка состоялась несколько дней назад

Сделка состоялась несколько дней назад

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Председатель совета директоров, основатель телекомпании «Эфир» Андрей Григорьев продал две радиостанции — DFM и «Искатель» - федеральному медиахолдингу.

По информации «Бизнес Онлайн», формально радио владели дети Григорьева. Сделка состоялась несколько дней назад.

Предприниматель подтвердил факт продажи радио, уточнив, что ему предложили «хорошую ценац». Сообщается, что бизнес приобрел федеральный холдинг «Свежий ветер», который три года назад купил у гендиректора ТНВ Ильшата Аминова две местные FM-волны.

Ранее мы сообщали, что в Казани за 590 миллионов рублей продают гостиницу на Петербургской.

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