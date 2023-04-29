Казань вошла в список 10 популярных направлений на майские праздники

Казань обошла такие курортные направления, как Сочи, Кисловодск и Алтай
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Казань оказалась на седьмом месте в списке самых популярных направлений в майские праздники. На первой строчке списка Калининград, куда хочет поехать каждый пятый.
На втором месте расположился Санкт-Петербург, его выбрали 14% опрошенных, следом идет Дагестан (13%). Всего в опросе приняли участие 4,8 тысячи человек, передает ТАСС.
За столицу Татарстана отдали голоса 8% респондентов. Город обошел такие курортные направления, как Сочи, Кисловодск и Алтай.
Примечательно, что популярные Калининград и Дагестан вошли и в перечень самых бюджетных мест для отдыха на майские праздники.
Ранее мы сообщали, что Казань вошла в ТОП-3 популярных направлений отдыха на февральские выходные.
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