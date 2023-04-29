На данный момент в столице Татарстана есть семь снегоплавильных пунктов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани построят три новые снегоплавильные камеры. Они появятся на улицах Несмелова, Портовой и Тэцевской. На эти цели выделят 498,5 миллиона рублей. Заказчиком строительства станет Главинвестстрой РТ.

На данный момент в столице Татарстана есть семь снегоплавильных пунктов с 11 камерами. Первый был открыт в 2007 году, а последний – в 2020-м. Самая крупная станция расположена на проспекте Победы, между торговыми центрами «МЕГА» и «Южный».

Ранее мы сообщали, что под Казанью построят три новые поликлиники за 500 миллионов рублей.

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