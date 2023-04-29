В Казани состоялось чествование 13 трудовых династий

Представителям династий подарили сертификаты на 30 тысяч рублей. Фото: Госсовет РТ

В Казани 28 апреля состоялось чествование 13 трудовых династий Татарстана. Мероприятие прошло в преддверии Дня весны и труда.

Представителям династий подарили сертификаты на 30 тысяч рублей. В список вошли нефтяники Зимины из Альметьевска, музыканты Панины-Николаевы из Бугульмы, медики Зефировы из Казани. Отметили также журналистов Ивановых-Беловых, династию Тюклиных и казанской ТЭУ, тружеников леса Мухаметзяновых из Елабуги и зоотехников Файзрахмановых из Арского района.

Ранее мы сообщали, что в Казани родителей научат бороться с травлей детей в школе. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Папы против травли».

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