В Казани родителей научат бороться с травлей детей в школе

В Казани цикл мероприятий завершается, но сам проект будет развиваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всероссийской проект «Папы против травли», в рамках которого обучение прошли уже более 500 педагогов и родителей, проведет финальную сессию 29 апреля в Казани. Перед участниками выступят эксперты столичного Центра толерантности.

Об интерактивных методах профилактики травли в школе сначала рассказали педагогам — с 26 по 28 апреля курс повышения квалификации прошли учителя и психологи. Участники получили документ о повышении квалификации и пакет методических материалов для работы в школе.

29 апреля присоединиться к мастер-классу могут все желающие родители. Директор Центра толерантности Анна Макарчук и руководитель проектов Центра Игорь Майнгардт расскажут в гимназии №33, что делать мамам и папам, чтобы оградить ребенка от травли, а также как выстроить коммуникацию с другими родителями и школой. Регистрация на бесплатное мероприятие открыта по ссылке.

- Проблема травли — это всегда проблема коллектива, который допускает развитие конфликта. Для ее решения требуется активная помощь как педагогов, так и родителей, совместная работа которых позволяет добиться эффективных результатов. В каждом из десяти городов мы встречались с заинтересованными родителями и представителями школ, и в каждом работали с мифами о буллинге, вырабатывая план будущих действий на основе ценностей доверия, общения и мотивации. В Казани цикл мероприятий завершается, но сам проект будет развиваться, в том числе в онлайн-формате, — отметила Анна Макарчук, кандидат психологических наук, директор Центра толерантности.

Казань стала 10 городом, в котором эксперты Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики толерантности (Центр толерантности) представили свою программу противодействия буллингу.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане малолетние школьницы стали забивать друг-другу «стрелки» и устраивать разборки.

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