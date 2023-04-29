Хуснуллин отметил Татарстан в числе лидеров по реализации дорожного нацпроекта

В России приведено в нормативное состояние 50% региональных дорог Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил Татарстан в числе регионов-лидеров по реализации дорожного нацпроекта. Об этом он сказал в рамках заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь напомнил, что в Татарстане сеть дорог превышает 40 тыс. км, продолжается развитие и модернизация объектов дорожного хозяйства.

Марат Хуснуллин сообщил, что в России приведено в нормативное состояние 50% региональных дорог — это порядка 500 тыс. км. К сожалению, 18 субъектов не дотягивают до этого показателя.

В конце заседания вице-премьер РФ отметил регионы, добившиеся наибольших успехов в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. Одним из лидеров он назвал Татарстан.

Ранее мы сообщали, что участок скоростной автодороги от Москвы до Казани откроют в 2023 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram