Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье29 апреля 2023 5:01

Жителям Татарстана напомнили о необходимости дважды делать прививку от кори

Они должны быть подтверждены документально
Адам САГАЛ
Прививки нужно подтвердить документально

Прививки нужно подтвердить документально

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Делать прививку от кори нужно дважды – в год и шесть лет. Об этом напомнил 28 апреля главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по вакцинопрофилактике Дмитрий Лопушов.

Медик подчеркнул, что прививки нужно подтвердить документально – сведениями из медицинской организации.

- Бывают ситуации, что у человека подозрение на корь, просим сведения о вакцинации, а он говорят: «Да, я вакцинирован. Мне мама сказала». Такого быть не должно, - заявил представитель Минздрава РТ

Ранее мы сообщали, что в поликлиники Казани поступила партия вакцины от кори.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram