Жителям Татарстана напомнили о необходимости дважды делать прививку от кори

Прививки нужно подтвердить документально Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Делать прививку от кори нужно дважды – в год и шесть лет. Об этом напомнил 28 апреля главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по вакцинопрофилактике Дмитрий Лопушов.

Медик подчеркнул, что прививки нужно подтвердить документально – сведениями из медицинской организации.

- Бывают ситуации, что у человека подозрение на корь, просим сведения о вакцинации, а он говорят: «Да, я вакцинирован. Мне мама сказала». Такого быть не должно, - заявил представитель Минздрава РТ

Ранее мы сообщали, что в поликлиники Казани поступила партия вакцины от кори.

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