Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 28 апреля, Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал Татарстан одним из лучших регионов для ведения бизнеса. Он сказал об этом на встрече с предпринимателями республики.

Титов также высоко оценил деятельность бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева. Он сказал, что в регионе делается упор на профилактику и решение вопросов.

В ходе встречи, предприниматели предлагали различные меры для улучшение ведения бизнеса в стране. Например, увеличить предельную среднюю численность наемных работников с 15 до 50 человек и другие.

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