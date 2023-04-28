Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани на 71 году жизни скончался журналист Владимир Марченко. Он умер от болезни, находясь у себя дома. Об этом изданию «Бизнес Онлайн» сообщила его жена. О том, когда состоятся похороны и прощание с журналистом, пока информации нет.

Марченко — кандидат философских наук, специалист в области социальных коммуникаций. Работал в минпечати республики, министерстве культуры и образования, участвовал в различных выборных кампаниях России и Украины.

Редакция выражает свои соболезнования родным и близким Владимира Марченко.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram