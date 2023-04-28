Фото: сайт Раиса республики Татарстан

Глава Татарстана предложил открыть генконсульство Азербайджана в Казани во время встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Она состоялась в рамках форума «Азербайджан — Татарстан».

Раис отметил, что в прошлом году товарооборот между республикой и Азербайджаном превысил 125 миллионов долларов и добавил, что у нас уже есть генеральные консульства Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Минниханов сказал, что Татарстан будет только рад, если здесь появится консульство Азербайджана.

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