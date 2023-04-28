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НовостиОбщество28 апреля 2023 16:38

В Казани дали старт сезону фонтанов

Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города
Елена СКВОРЦОВА
Фото: Комитет внешнего благоустройства города Казани

Фото: Комитет внешнего благоустройства города Казани

Сегодня, 28 апреля, в Казани дали старт сезону фонтанов. Первым был запущен фонтан в Ново-Савинском районе, в сквере «Стамбул». Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города. Пока что он работает в тестовом режиме.

В ведомстве отметили, что в скором времени начнут включать и другие водные объекты. Это будет происходить постепенно. Сейчас же их приводят в порядок: подкрашивают, очищают, регулируют струи воды.

Отметим, что готовится к сезону фонтанов в столице Татарстана начали в конце марта.

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