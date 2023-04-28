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НовостиОбщество28 апреля 2023 15:59

В Йошкар-Оле на бульваре Чавайна и улице Чехова высадили 150 молодых деревьев

Очередной субботник в столице Марий Эл прошел сегодня, 28 апреля
Марина ДОЛГОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нем приняли участие сотрудники предприятий и образовательных организаций Йошкар-Олы, представители управляющих компаний и городской администрации, а также неравнодушные горожане. В общегородском субботнике поучаствовал и мэр столицы Марий Эл Лев Покровский.

Участники мероприятия убирали палую листву и мусор в скверах и парках города. Кроме того, во время субботника в рамках принятой программы «Озеленение города Йошкар-Олы» на бульваре Чавайна и улице Чехова было высажено порядка 150 молодых деревьев.

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