Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-мэру Йошкар-Олы отказали в ходатайстве о смягчении наказания. Об этом стало известно сегодня, 28 апреля.

Известно, что бывший градоначальник столицы Марий Эл ранее был осужден на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также приговорен к штрафу в размере 23 миллионов рублей.

Несмотря на тяжесть преступлений, нарушения режима колонии, а также непогашенный штраф, экс-мэр подал ходатайство о смягчении наказания. Суд в его удовлетворении отказал.

Кстати, по информации республиканской прокуратуры, за нарушения установленного порядка отбывания наказания в исправительном учреждении на экс-мэра неоднократно налагали взыскания.

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