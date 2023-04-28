Видео с места расправы над семейной парой в Казани опубликовало СУ СКР по Татарстану

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 28 апреля, утром в подъезде одного из домов в ЖК «Салават Купере» нашли бездыханное тело 55-летней женщины. На нем были обнаружены многочисленные ножевые ранения. Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «убийство», а по подозрению в нем был задержан 33-летний сын потерпевшей.

Выяснилось, что подозреваемый, будучи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, во время ссоры с матерью нанес ей и своему отчиму ножевые ранения. Раненый мужчина после случившегося лег на диван, а мать выбежала в подъезд, где убийца закончил начатое – расправился с ней.

Потерпевшего с плечевым ранением госпитализировали. Подозреваемый от дачи показаний отказался. В ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения.

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