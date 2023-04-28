Фото: Андрей АБРАМОВ

Гражданин Египта пытался сбежать во время его выдворения из Татарстана, передают в пресс-службе республиканского ГУФССП.

Накануне мужчине вынес приговор Вахитовский районный суд Казани. За нарушение российских законов он должен быть депортирован. Выдворения из России нарушитель ожидал в спецучреждении лиц, арестованных в административном порядке. Далее его должны были отправить в Центр временного содержания иностранцев Татарстана в городе Набережные Челны.

В день отправки судебные приставы в наручниках сопроводили его до автомобиля. Однако гражданин Египта попытался сбежать. Благодаря слаженным действиям сотрудников республиканского ГУФССП побег удалось предотвратить.

В ближайшие дни приставы препроводят его до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

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