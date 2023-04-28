Испокон веков жизнь предъявляла к учительскому корпусу высокие требования!

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Сегодня это одно из ведущих учреждений СПО Республики Татарстан, осуществляющее подготовку специалистов среднего звена в области образования.

Казанский педагогический колледж обеспечивает регион квалифицированными педагогическими кадрами, ставя во главу угла качество образования. Созданию условий для подготовки педагогических кадров способствует коллектив опытных преподавателей во главе с директором колледжа, заслуженным учителем РТ, к.п.н. Анфисой Заляловой.

Организация учебного процесса, практической подготовки, вовлечение студентов в научную деятельность, проведение культурно-творческих и спортивных мероприятий способствуют всестороннему развитию будущих педагогов. Образовательная деятельность в учреждении ведется по основным профессиональным программам СПО: «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Физическая культура», «Прикладная информатика», «Информационные системы и программирование».

Современные условия для практико-ориентированной подготовки квалифицированных специалистов для дошкольных и общеобразовательных организаций региона позволили открыть в 2014 году на базе колледжа Ресурсный центр по подготовке педагогических кадров республики Татарстан.

- Мы аккумулировали передовые информационные ресурсы и новые образовательные технологии республики, России и мира, связанные с подготовкой современного педагога, - говорит Анфиса Залялова. - В центре собран весь набор образовательного инструментария, начиная с учебно-методического сопровождения и заканчивая материально-технической базой.

Еще одним структурным подразделением колледжа, начавшим работу в 2019 году, явился Центр опережающей профессиональной подготовки. ЦОПП обеспечивает профессиональную ориентацию, ускоренное профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, перспективным профессиям и компетенциям на уровне передовых стандартов.

Результаты деятельности педагогического коллектива колледжа отражаются в достижениях студентов. Они не раз становились победителями и призерами различных олимпиад и конкурсов. Развитое студенческое самоуправление и волонтерская практика помогли студентам завоевать призовые места по различным номинациям конкурса «Весенняя капель-2023».

В 2023 году в республиканском конкурсе дуэтов «Наставник - специалист СПО» преподаватели колледжа Ольга Якимова и Раиля Фахрутдинова стали победителями в номинации «Творческий дуэт».

26 апреля 2023 года в рамках Года педагога и наставника на базе ЦОППа (ГАПОУ «Казанский педагогический колледж») в республиканском конкурсе «Лучший молодой преподаватель года-2023» преподаватель общественных дисциплин Казанского педагогического колледжа Илиза Каримова вошла в топ-5 лучших преподавателей из 114 человек, 64 ПОО Республики Татарстан.

С 2015 года по настоящее время наши студенты - участники Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание», являются победителями национальных чемпионатов. Эти успехи позволили колледжу войти в топ-100 лучших образовательных организаций СПО РФ данного чемпионатного движения.

Коллектив колледжа бережно хранит и передает традиции академического образования, сочетая их с обновленными компетенциями в условиях инновационного развития экономики и цифровизации образования.

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