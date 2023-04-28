В Казани на две ночи перекроют движение на проспекте Победы

ФОТО: kzn.ru

В Казани на две ночи перекроют движение транспорта, в том числе и общественного, на проспекте Победы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии сегодня, 28 апреля.

Так, ограничения коснутся участка, расположенного рядом с перекрёстком проспекта Победы и улицы Закиева. Перекрытие запланировано с работами по строительству надземного пешеходного перехода.

Так, с 10 вечера 30 апреля до 5 утра 1 мая нельзя будет проехать по проспекту Победы рядом с домом №139 корп.2 в направлении улицы Закиева.

С 10 вечера 1 мая до 5 утра следующего дня движение по проспекту Победы будет перекрыто от дома №1 на улице Закиева в направлении улицы Сахарова.

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