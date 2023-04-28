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НовостиОбщество28 апреля 2023 14:51

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что движение по трассе М-12 до Казани откроют в 2023 году

Об этом он рассказал на церемонии замыкания моста через Оку
Марина ДОЛГОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что движение по трассе М-12 до Казани откроют в 2023 году. Об этом рассказывает информационное агентство «ТАСС».

На церемонии замыкания моста через Оку Хуснуллин сообщил, что движение на протяжении всей дороги должно стартовать до конца 2023 года. Трасса М-12 расстоянием в 811 километров по плану должна объединить 147 региональных центров России. Она будет соединять скоростные автодороги европейской части страны.

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