Жители города могут сообщить о неисправности устройства для регулирования движения с помощью QR-кодов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани на четырех перекрестках заработали новые светофоры. Установкой дорожно-транспортной инфраструктурой проводят сотрудники МКУ «АСУДД», сообщает Комитет по транспорту Исполкома города.

По просьбам жителей, один из светофоров появился на перекрестке улиц Юсупова и Азаловой вблизи парка. Также их установили на перекрестках возле домов №150 и №147а по улице Боевой и у СНТ «Пролетарий». Еще для удобства пешеходов обычные светофоры заменили с встроенными табло обратного отчета времени на перекрестке улиц Вахитова и Сулеймановой.

Отметим, жители города могут сообщить о неисправности устройства для регулирования движения с помощью мобильного телефона. Для этого необходимо навести камеру на QR-код, установленный на светофоре. После перейти по открывшейся ссылке в чат-бот и написать жалобу.

Напомним, в Ново-Савиновском районе Казани около детсада и лицея установили новые светофоры.

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