Участок скоростной автодороги от Москвы до Казани откроют в 2023 году

В 2024 году трассу должны продлить до Екатеринбурга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участок скоростной автодороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани откроют в конце 2023 года. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

- Уже в конце года, надеемся, будет открыто движение на всем протяжении дороги от Москвы до Казани, — приводит слова чиновника ТАСС.

Как уточнил первый заместитель главы госкомпании «Автодор» Игорь Коваль, в 2024 году трассу должны продлить до Екатеринбурга.

Ранее мы сообщали, что скоростную трассу М-12 «Москва – Казань» можно увидеть из космоса.

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