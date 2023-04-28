Минниханов сообщил об участии в KazanForum делегатов из 65 стран

Ожидается участие дипломатов, зарубежных министров. Фото: пресс-служба раиса РТ

Участие в форуме «Россия — исламский мир: KazanForum 2023» подтвердили 65 стран и свыше трех десятков регионов страны. Ожидается участие дипломатов, зарубежных министров. Об этом рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета по подготовке мероприятия.

В рамках мероприятия планируется проведение около 150 деловых сессий, в них примут участие более 750 спикеров.

Ранее мы сообщали, что для гостей KazanForum проведут экскурсии по старой Казани и Свияжску.

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