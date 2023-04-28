В Казани ограничена продажа билетов на финал Кубка Гагарина

В кассах один человек может купить не более двух билетов. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

ХК «Ак Барс» вынужден был ограничить продажу билетов на финальный матч Кубка Гагарина. Большое количество желающих приобрести их привело к задержкам в работе сайта.

Как сообщили в пресс-службе клуба, при покупке билетов на финальный матч онлайн можно оформить не более пяти штук на один аккаунт, в кассах один человек может купить не более двух билетов. Те, кому не удастся приобрести заветный билет, смогут посетить бесплатную фан-зону в «МЕГЕ».

Ранее мы сообщали, что 28 апреля у касс «Татнефть Арены» очереди образовались с 6 часов утра. Болельщики хотели купить билеты на финал Кубка Гагарина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram