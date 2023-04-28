В Татарстане в ДТП с грузовиками погибла женщина, также пострадали дети

Это все, что осталось от легкового автомобиля после столкновения с грузовиками. Фото: ГИБДД Татарстана

В эту пятницу, 28 апреля, в Мензелинском районе на трассе М-7 «Волга» произошла смертельная авария, в которой один человек погиб и еще четверо пострадали. Согласно информации ГИБДД Татарстана, водитель самосвала нарушил дистанцию в потоке и столкнулся с легковым автомобилем марки «Опель». Иномарку от удара отбросило на встречку, где она столкнулась с другим грузовиком.

На месте аварии от полученных травм погибла женщина-водитель легковушки, также пострадали четверо ее пассажиров. В том числе и дети в возрасте от трех до пяти лет. Всех их госпитализировали. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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