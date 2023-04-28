В Татарстане организовали онлайн-флешмоб #МойГеройМояСемья

В рассказах важно сообщить об основных подвигах и достижениях героя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане журналисты организовали онлайн-флешмоб #МойГеройМояСемья. Принять в нем участие может каждый желающий. Для этого необходимо разместить в социалальных сетях историю о героических подвигах членов своей семьи в Великой Отечественной войне.

При этом в рассказах важно сообщить и о достижениях героя. В постах можно использовать и фотографию участника войны. Необходимым условием является использование хэштега #МойГеройМояСемья. Самые уникальные истории будут опубликованы в СМИ.

Как отметили организаторы, этим флешмобом можно расширить акцию «Бессмертный полк онлайн».

Напомним, в Казани 20 апреля стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика».

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