В Марий Эл иномарка на полном ходу врезалась в дорожный каток

ДТП произошло на участке, где ведутся дорожные работы. Фото: ГИБДД Марий Эл

Днем 27 апреля на 45 километре автодороги «Куяр – Солнечный – Ронга» произошло ДТП. На участке, где проводятся дорожные работы, 45-летний водитель легкового автомобиля Renault, по предварительным данным, выбрал небезопасную скорость.

Он не справился с управлением, и его машина вылетела на обочину, где врезалась в стоящий дорожный каток.

- Водитель иномарки и его 66-летний пассажир получили различные травмы, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

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