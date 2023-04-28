В Татарстане утвердили порядок ведения реестра стартапов в сфере IT

Согласно постановлению, уполномоченным органом по формированию и ведению реестра определили Минцифру региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане утвердили порядок ведения и формирования реестра стартапов в сфере IT. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.

Согласно постановлению, уполномоченным органом по формированию и ведению реестра определили Минцифры региона. Реестр будут вести в электронной форме путем включения в него данных об организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Чтобы оказаться там организации необходимо подать заявление в разделе платформы «Мои субсидии». Также необходимо разместить презентацию с наименованием компании, данными о руководстве, о бизнес-модели, о компетенциях команды, о конкурентах и преимуществах перед ними.

Напомним, территория в Московском районе Казани получила название «Химград».

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