Алексей Едельсков возглавил Центр цифровой трансформации Татарстана

Айрат Хайруллин представил нового руководителя коллективу

Центр цифровой трансформации Татарстана возглавил Алексей Едельсков. Ранее он занимал здесь же пост руководителя управления технологической инфраструктуры.

- Алексей Евгеньевич начал работу в ЦЦТ РТ в прошлом году. Перед ним стоят интересные задачи, а 20-летний опыт работы в отрасли в этом поможет. Желаю успехов! — прокомментировал назначение глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, который 28 апреля представил нового руководителя коллективу.

Ранее мы сообщали, что министром по делам молодежи Татарстана стал Ринат Садыков.

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