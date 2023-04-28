Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 апреля 2023 8:24

В Казанском бизнес-центре из-за пожара эвакуировали людей

Задымление произошло в подвале здания
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Огонь распространился по площади в пяти квадратных метров.

Огонь распространился по площади в пяти квадратных метров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 9:19 в пятницу, 28 апреля, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Тази Гиззата в Казани. Задымление произошло в подвале бизнес-центра. Огонь распространился по площади в пять квадратных метров, сообщает МЧС Татарстана.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, пострадавших нет. В 10:05 открытое горение было ликвидировано.

Напомним, в Казани эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «МЕГА». При этом на место экстренные службы не выезжали.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram