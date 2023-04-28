Судно рассчитано на 93 места
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Авиаперевозки из Череповца в Казань стартовали 27 апреля. Рейсы выполняет авиакомпания «Северсталь». Они будут выполняться до октября два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям – на самолетах Sukhoi Superjet 100. Судно рассчитано на 93 места.
В авиакомпании считают, что направление будет интересно туристам, деловым путешественникам и тем, кто летит транзитом.
Ранее мы сообщали, что из Казани летом увеличат количество авиарейсов в Москву и Петербург.
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