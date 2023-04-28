В Казани теплый апрель побил 200-летние рекорды

Среднесуточная температура воздуха в апреле оказалась выше нормы на четыре-пять градусов. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Казани апрель выдался аномально теплым и сухим. Так, среднесуточная температура воздуха оказалась выше нормы на четыре-пять градусов, а три дня этого месяца побили 200-летний рекорд. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев.

По словам профессора, такая погода господствовала по причине блокирующего антициклона. В связи с этим среднесуточная температура воздуха перешла отметку +15 градусов.

Как отметил Переведенцев, апрельское тепло повлияет на предстоящий май и июнь. Многие начали сев, но в ближайшее время обильных осадков не ожидается. Все будет зависеть от циркуляции атмосферы.

Отметим, температура воздуха 3, 4 и 5 апреля побила рекорд 1812 года. В эти дни столбик термометра показывал +16,9 градуса, +17,9 градуса и +18,8 градуса соответственно.

Напомним, ранее профессор КФУ предсказал прохладную погоду на майские праздники.

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