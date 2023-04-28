В Набережных Челнах оглашен приговор директору местного кладбища

Руководитель обвинялся в превышении должностных полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах оглашен приговор в отношении директора местного кладбища, который обвинялся в превышении должностных полномочий и препятствии предпринимательской деятельности.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной и муниципальной службах на срок 3 года.

Ранее мы сообщали, что директор кладбища в Набережных Челнах сказал последнее слово в суде.

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