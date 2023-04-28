На анализ транспортной ситуации в Казанской агломерации выделят 10 млн рублей

Принять участие в тендере можно до 27 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На анализ транспортной ситуации в Казанской агломерации выделят 10 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в список задач вошли обследование транспортных потоков на межмуниципальных остановках, установка часов пиковых нагрузок транспорта. Эти работы необходимо выполнить за 120 рабочих дней. Они будут выполняться в рамках разработки мастер-плана пространственного и социально-экономического развития Казанской агломерации.

Отметим, принять участие в тендере можно до 27 апреля. Победителя определят 3 мая.

Напомним, в декабре 2023 года представят мастер-план Казанской агломерации.

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