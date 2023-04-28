В 2023 году поступления в консолидированный бюджет Татарстана составили 115,7 млрд рублей

В Татарстане наблюдается снижение поступлений по налогу на прибыль. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году поступления в консолидированный бюджет Татарстана составили 115,7 миллиарда рублей. Об этом на совещании в Кабмине республики сообщил раис региона Рустам Минниханов.

По словам Минниханова, ситуация по доходам напряженная, несмотря на данные цифры. Большая часть средств поступила с платежей прошлого года.

Кроме того, наблюдается снижение поступлений по налогу на прибыль. Как отметил раис республики, это связано с падением цен на нефть и курса доллара в первом квартале текущего года относительно аналогичного периода прошлого года, а также с изменением федерального законодательства в части налогообложения нефтяной отрасли.

Напомним, в Татарстане в первом квартале 2023 года добыча нефти выросла на 3,7%.

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