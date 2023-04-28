В аэропорту «Бегишево» ликвидировали очаг холеры

В «Бегишево» состоялись учения. Фото: Горздрав г. Наб. Челны

В аэропорту Набережных Челнов «Бегишево» состоялись учения по локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания – холеры.

Согласно придуманному сценарию, один из пассажиров самолета, прилетевшего из Донецка, болен холерой. В аэропорт срочно выехали бригады скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Медики сработали четко и слажено: осмотрели пациентку, собрали устный анамнез, взяли биоматериал и госпитализировали в инфекционную больницу автограда, где ее уже ожидали медики.

Ранее мы сообщали, что студенческая поликлиника Казани временно закрылась из-за кори.

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