В Казани за 590 миллионов рублей продают гостиницу на Петербургской

Здание продается в черновой отделке. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Казани продают шестиэтажное здание гостиничного комплекса, расположенное на улице Петербургской. Стоимость объекта оценили в 590 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

Здание продается в черновой отделке. Общая площадь объекта составляет 6,4 тысячи квадратных метров. Гостиничный комплекс имеет свободную open-space-планировку, поэтому его можно использовать и как бизнес-центр. Рядом с ним находятся гостиница «Европа», станция метро «Площадь Тукая» и два торговых центра.

Кроме того, продавец подчеркнул достоинство расположения здания удобством транспортных путей и нахождением в историческом центре города.

Напомним, в Казани также продают гостиницу-долгострой за 170 миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram