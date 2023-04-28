В Набережных Челнах начинает работу парк аттракционов

На каруселях можно будет кататься с 10 до 22 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 апреля в Набережных Челнах начнут работу аттракционы в парке Победы. На каруселях можно будет кататься с 10 до 22 часов, а торжественное открытие состоится 1 мая.

Ранее мы сообщали, что в Казани стартовало проектирование нового парка аттракционов. Парк станет заменой «Кырлаю». При составлении проекта учитываются лучшие практики, отметили в мэрии Казани. Новый парк бует в четыре раза больше, чем «Кырлай».

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