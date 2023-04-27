Симфонический оркестр Мариинского театра выступил на заводе «КАМАЗ» в Набережных Челнах

Фото: Мариинский театра ВК

Сегодня, 27 апреля, симфонический оркестр Мариинского театра поду правлением российского дирижера Валерия Гергиева выступил на заводе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Концерт был организован при поддержке генерального директора компании Сергея Когогина.

Так необычно на предприятии прошел обеденный перерыв. Послушать классическую музыку позвали 1,5 тысячи заводчан. В исполнении оркестра прозвучали известные классические произведения.

Знаменитый дирижер Валерий Гергиев сказал, что они были очень рады снова вернуться в Набережные Челны. «Вы нас здорово вдохновляете. Сегодня мы исполнили для вас недолгую, но яркую программу».

Отметим, что этот коллектива визит стал восьмым.

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