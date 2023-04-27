Фото: Михаил ФРОЛОВ

Раис Рустам Минниханов высказался о возможных снижениях поступлений в налоговый бюджет Татарстана из-за нефти. Об этом он сказал на совещании Кабмина республики.

Он добавил, что основные налогоплательщики — это нефтяники, а в будущем республику ждут серьезные снижения в бюджет. В связи с этим необходимо внимательно изучить другие налоги.

Минниханов также отметил, что в условиях санкций необходимо создать комфортные условия для работы производителей. В частности, профильным ведомствам ежемесячно нужно проводить балансовые комиссии с предприятиями и рассматривать проблемы бизнеса, чтобы те максимально использовали меры поддержки.

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