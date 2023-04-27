Директор кладбища в Набережных Челнах Шайхулов сказал последнее слово в суде

no-title Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 27 апреля, в городском суде директор кладбища в Набережных Челнах Ришат Шайхулов сказал последнее слово. Оно было очень лаконичным, а большую часть времени он перечислял свои заслуги. Например, он показал свои благодарственные письма за работу по захоронению погибших на СВО бойцов. В конце он попросил судью вынести справедливый приговор.

Напомним, что в 2021 году в отношении него возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, препятствие предпринимательской деятельности и незаконный оборот спецтехники, которая предназначена для негласного получения информации. На одном из заседаний также стало известно о других его уголовных делах.

Обвинение запросило для него 4,5 года колонии. Судья удалилась в совещательную комнату.

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