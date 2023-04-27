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НовостиОбщество27 апреля 2023 16:46

В Казани приступили к выполнению работ по программе «Наш двор»

Об этом рассказали в мэрии столицы
Елена СКВОРЦОВА
Фото с сайта kzn.ru

Фото с сайта kzn.ru

В Казани приступили к выполнению работ по программе «Наш двор», сообщили в мэрии столицы Татарстан.

Исполнение работ проконтролировал мэр города Ильсур Метшин. По его словам, программа «Наш двор» должна охватить 482 дома, а изменения коснутся порядка 100 тысяч жителей. Он также добавил, что уже к середине мая завершатся комплексные ремонтные работы на территориях домов по улицам Мусина, Четаева и Меридианной.

Напомним, что программа начала работать в 2019 году. За это время благоустроили территории 1356 домов.

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