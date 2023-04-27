Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани появится платформа цифровых сервисов. Об этом рассказал руководитель управления информационных технологий и связи Исполкома столицы Дмитрий Кремлев.

Он отметил, что они хотят объединить все полезные сервисы города и республики, чтобы жители Татарстана могли на одной площадке вызвать мастера или купить билет на концерт. «Сейчас перед IT-управление стоит задача создать цифровой двойник города», — сказал он. Она также будет охватывать и сферы городского благоустройства, образования, культуры, спорта, транспорта.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram