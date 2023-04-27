При столкновении скорой помощи и «Газели» на трассе в Татарстане пострадало три человека

Фото: МВД по республике Татарстан

При столкновении машины скорой помощи и «Газели» на трассе в Татарстане пострадало три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. По словам сотрудников ведомства, столкновение произошло, когда скорая попыталась обогнать «Газель».

«В это время водитель «Газели» ехал в сторону Оренбурга из Казани. Ford Transit ехал в Болгары. ДТП случилось на 43 километре трассы», - пояснили в пресс-службе.

По итогам происшествия пострадало три человека: пациент скорой помощи, фельдшер и водитель «Газели». На месте работают экстренные службы.

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