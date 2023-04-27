Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 27 апреля, в Казани открыли движение по первому участку дороги-дублера Горьковского шоссе. Как пояснили, в городской администрации эта дорога связывает улицу Несмелова с Храмом всех религий. В каждую сторону сделано по две полосы.

Чтобы открыть этот участок, было выкуплено около 300 земельных участков за 275 миллионов рублей. Дорожниками были переустроены инженерные сети длиной 25 километров.

Прилегающие территории также были благоустроены. Там появились пешеходные дорожки и часть для проезда велосипедистов. Данный участок дороги должен существенно разгрузить выезд из Казани.

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