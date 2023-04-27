Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Казань едет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Завтра, 28 апреля, он и уполномоченный при главе республики Фарид Абдулганиев встретятся с бизнесменами Татарстана.

Они заслушают обращения от предпринимателей по вопросам, которые регулируются федеральным законодательством.

Также Титов встретится с главой республики Рустамом Миннихановым во время визита делегации из Азербайджана. Он организован в рамках форума «Татарстан — Азербайджан». Это уже второй форум, первый прошел осенью прошлого года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram