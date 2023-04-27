Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане в пять раз выросло количество укушенных клещами, что в пять раз выше уровня за аналогичный период прошлых лет по данным Роспотребнадзора, с начала эпидсезона в медучреждения с укусами этих насекомых обратилось 823 человека.

156 клещей были исследованы на возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Он был найден в 20 из них. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружили.

Отметим, что в республике была проведена специальная обработка от насекомых на площади 385, 4 Га. От энцефалита привилось более трех тысяч татарстанцев.

Роспотребнадзор просит жителей быть внимательными и соблюдать меры профилактики.

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