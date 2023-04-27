Фото: Денис Гордийко с сайта kzn.ru

Сегодня, 27 апреля, жители Казани смогли посмотреть на танк Т-60 в парке Победы. Передвижная выставка работала до пяти вечера в рамках межрегиональной акции «Маршрут памяти». Танк также можно было посмотреть изнутри. Машину производили в Кирове во время Великой Отечественной войны.

Казань не первый город, где можно было посмотреть выставку. Ранее она была в Мордовии, Чувашии, Пензе, Тамбове. Уже завтра она окажется в Зеленодольске, а завершится акция в Кировской области.

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